習近平泰國與賀錦麗短暫交談 望中美減少誤解誤判

在泰國曼谷出席亞太組合組織會議的中國國家主席習近平,與美國副總統賀錦麗短暫交談,習近平指希望中美減少誤解誤判,雙方關係重回正軌,希望賀錦麗發揮積極作用。

習近平出席第二日亞太經合組織領導人非正式會議期間,應約與美國副總統賀錦麗簡短交談。

中方指習近平提到與美國總統拜登在印尼的會晤富有戰略性和建設性,對下階段中美關係具有重要指導意義,希望雙方進一步互相了解,減少誤解誤判,共同推動中美關係重回健康穩定的軌道,希望賀錦麗為此發揮積極作用。

賀錦麗則指,美國不尋求與中方對抗或衝突,兩國應在全球性問題開展合作保持溝通渠道暢通。今次是繼習近平周一與拜登會面後不足一周,再與美國高層官員接觸。

習近平過去一星期趁出席國際會議先後與多國領袖會面,包括近年與中國關係緊張的澳洲總理阿爾巴內塞。

阿爾巴內塞總結亞洲之行時,形容與中方的交談具建設性,被問及會否如新西蘭總理阿德恩般獲邀到訪中國,他回應指目前已邁出第一步,但言之尚早。

習近平周五與阿德恩會晤,新西蘭指雙方同意在磋商好日期後,阿德恩將前往中國訪問。

