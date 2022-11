Twitter最近大規模裁員 對持工作簽證員工造成多重影響

【KTSF】

Twitter最近裁員動盪,對持工作簽證的員工造成多重影響。

包括在舊金山市中心的Twitter辦公室,這幾天已關閉直到星期一,除了本月稍早已有將近一半員工被資遣,上週Musk對剩下的員工又發出最後通牒,要求員工承諾長時間高強度工作,回到辦公室上班,否則就要在上週四5點前辭職,專家相信最多已有一半員工已經離開該公司。

不過持工作簽證的員工如果選擇離開公司,就意味著必須離開美國。

Joint Venture Silicon Valley的執行長Russell Hancock表示,如果持有H1-B工作簽證,必須在60天內找到新工作,否則就必須離境。

而大多數H1-B工作簽證,是發給來自印度和中國的員工。

Hancock指,大部分在這裏長時間工作的人,已在美國紮根,甚至已組成家庭,失去工作、失去身分,將帶來多重挑戰。

而週六Musk在發起用戶投票,吸引大批回應後,宣布解禁前總統特朗普的帳號。

特朗普則回應指,還沒打算要回Twitter,稱該平台問題很多,可能不會存活,並指需解決虛假帳號等問題,表示會繼續使用特朗普集團創立的Truth Social平台。

而隨著大批員工離職,有專家對Twitter的資安表示憂慮,並指Musk自相矛盾,前後說法不一,之前曾表示要成立專責委員會,決定是否解禁特朗普賬號等問題,現在卻已自行做出決定。

