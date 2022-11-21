舊金山州大首次有學生參與California For All College Corps計劃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州設立一項計劃，幫助大學生參與社區服務的同時，可以賺取金錢，幫補學費和生活費，舊金山（三藩市）州立大學有第一屆參加這項計劃的學生。

名為California For All College Corps的計劃，在2021年發起，主要幫助低收入家庭的學生、少數族裔，以及家裡第一代入大學的學生。

學生要是在一年內完成450個小時社區服務工作，可以得到一萬元，可減輕學生的學費負擔，幫助他們避免負債，義工項目包括為低年級學生補習，或是在食物庫工作等。

這五名學生已獲舊金山州立大學錄取，有學生表示在疫情下，得知有這項計劃時，就把握機會，有學生得知計劃後，重新繼續學業，並在參與的過程中，學習到各種可應用在職場的技能。

Josh Fryday是州長紐森委任負責統籌全州義工及社區服務的州首席服務總監，他說：「College Corps計劃由州長紐森發起，真正的雙贏，這對學生來說是一場勝利，因為他們將以更少的債務和可以如期畢業，在工作時獲得為了社區的專業技能，年輕人真的做有意義的工作，例如支持食物庫，輔導功課和採取對抗氣候變化的行動，是整個加州的勝利，可以培養出一代具有工作專業知識和經驗的人，準備好為社區服務。」

另一方面，丁右立表示，在全州有超過6,000名學生在計劃中，獲得了1萬元，並獲取不同領域的工作體驗。

丁右立說：「我認為這對學生來說，是一個很好的機會，他們學習對社區作出貢獻，並且獲得1萬元，對於他們支付生活費用幫助很大。」

College Corps計劃有多間社區大學、州立大學和加州大學參與，2022-2023學年度的申請已經結束，計劃預計會實施到2026年。

詳情可瀏覽：http://californiavolunteers.ca.gov

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