舊金山州大首次有學生參與California For All College Corps計劃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州設立一項計劃,幫助大學生參與社區服務的同時,可以賺取金錢,幫補學費和生活費,舊金山(三藩市)州立大學有第一屆參加這項計劃的學生。

名為California For All College Corps的計劃,在2021年發起,主要幫助低收入家庭的學生、少數族裔,以及家裡第一代入大學的學生。

學生要是在一年內完成450個小時社區服務工作,可以得到一萬元,可減輕學生的學費負擔,幫助他們避免負債,義工項目包括為低年級學生補習,或是在食物庫工作等。

這五名學生已獲舊金山州立大學錄取,有學生表示在疫情下,得知有這項計劃時,就把握機會,有學生得知計劃後,重新繼續學業,並在參與的過程中,學習到各種可應用在職場的技能。

Josh Fryday是州長紐森委任負責統籌全州義工及社區服務的州首席服務總監,他說:「College Corps計劃由州長紐森發起,真正的雙贏,這對學生來說是一場勝利,因為他們將以更少的債務和可以如期畢業,在工作時獲得為了社區的專業技能,年輕人真的做有意義的工作,例如支持食物庫,輔導功課和採取對抗氣候變化的行動,是整個加州的勝利,可以培養出一代具有工作專業知識和經驗的人,準備好為社區服務。」

另一方面,丁右立表示,在全州有超過6,000名學生在計劃中,獲得了1萬元,並獲取不同領域的工作體驗。

丁右立說:「我認為這對學生來說,是一個很好的機會,他們學習對社區作出貢獻,並且獲得1萬元,對於他們支付生活費用幫助很大。」

College Corps計劃有多間社區大學、州立大學和加州大學參與,2022-2023學年度的申請已經結束,計劃預計會實施到2026年。

詳情可瀏覽:http://californiavolunteers.ca.gov

