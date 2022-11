【KTSF】

根據最新的調查指,明年起,僱主願意加員工薪酬4.6%,將會是15年來最大增幅。

根據顧問公司Willis Towers Watson 10月初至11月初進行的國際問卷調查,訪問了1,550名美國僱主,他們計劃於明年為員工加薪4.6%,但由於通脹率仍為7.7%,加薪幅度低於通脹,意味著實際上僱員的購買力將下降。

