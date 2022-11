FIFA主席指北韓辦世界盃非異想天開

【有線新聞】

多年前有諧星諷刺國際足協貪腐,闖入會議場地當眾「行賄」,表示為北韓「收買」世界盃主辦權,但國際足協日前則不排除北韓有可能舉辦這類大型國際賽。

「這是為了北韓2026年世界盃主辦權。」英國諧星布羅德金七年前假裝代表北韓,向時任國際足協會長白禮達「付賄款」換取世界盃主辦權的這一幕,一度成為熱話。

但現任國際足協會長恩芬天奴認為,北韓舉辦世界盃並非異想天開,強調任何國家都有資格主辦。

國際足協主席恩芬天奴:「我們是想成為足球人,不想成為政客或其他甚麼人,足球可讓人團結,若我們可在世上任何國家舉辦賽事,如在北韓,我將是第一個去,因為只有交往才能帶來真正改變,我們是全球性組織,冀成為一個能團結世界的全球組織。」

他又憶述三年前北韓之行,曾邀請兩韓合辦女子世界盃,雖不成功,但仍有意嘗試繼續邀請。現時國際足協排名百名以外的北韓國家隊,對上一次在世界盃亮相已是2010年南非賽事。

今年卡塔爾世界盃受多項爭議陰霾籠罩,但恩芬天奴相信可加深西方對阿拉伯地區認識,認為球迷應專注於比賽,而非指點批評籌辦賽事的問題。

