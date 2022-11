【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准一種在實驗室製成的雞肉食品,表示可以安全食用。

總部在加州的UPSIDE Foods公司,經過農業部檢查後,將會開始售賣實驗室培養細胞而製成的雞肉。

FDA表示,評估過該公司提交的資料,認為實驗室培育的雞肉可安全食用,不過截止目前,FDA只批准了UPSIDE Foods公司培養雞細胞而製成的雞肉。

FDA委員在聲明中說,他們準備與更多從家禽、牲畜和海鮮抽取細胞用來配製肉類食品的公司合作,預計這些產品將在不久的將來,為美國市場做好準備。

提倡用實驗室製造肉類的人士,希望這種方法可減少屠宰動物,並有助應對氣候危機。

