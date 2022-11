【有線新聞】

印尼西爪哇發生黎克特制5.6級地震,最少56死、超過700人傷,過千間房屋受損、災區停電。

震央展玉有大量房屋損毀倒塌,有居民合力搬走瓦礫,協助救出被困的人。

醫護設立臨時救護站,大量傷者躺在地上等候救援,大部分因被瓦礫壓著而骨折。

地震亦引發山泥傾瀉及塌樹,堵塞道路,阻礙疏散及救援。

位於印尼西爪哇的展玉,在本港時間下午2時許發生黎克特制5.6級地震,震源深度10公里,兩小時內錄得至少25次餘震。

醫院、學校和公共設施受損,當局指災區停電,並警告大雨或會導致更多山泥傾瀉。

震央75公里外的首都雅加達都感受到震動,有大廈居民一度疏散。

