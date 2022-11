【KTSF 傅景竑報導】

移民權利團體週五在舊金山(三藩市)舉行示威活動,希望聯邦眾議長普洛西能支持一項幫助更多移民人士取得綠卡的法案。

多個移民社區團體週五早上在舊金山聯邦大樓前集體提出他們的訴求,他們希望在民主黨還掌握眾議院主導權期間,代表12區包括舊金山選區在內的聯邦眾議長普洛西在卸任前,能夠為移民社區帶來改變。

他們希望代表19區,包括Santa Clara縣的眾議員Zoe Lofgren,在今年7月提出的HR8433《更新1929年移民法的移民條款法案》,能夠在眾議院通過,並盡快送至參議院審議。

一旦該法案通過,將修改《移民和國籍法第249條》的現有的條文,允許已經在美國待上至少7年的移民者,獲得合法的永久居民身份。

