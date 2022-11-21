香港特首李家超確診 週日晚由泰國曼谷返港　

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香港特區行政長官李家超確診新型肺炎，有輕微發燒、喉嚨痛等徵狀，已獲處方口服藥，正按指引隔離，周二的行政會議休會。

參加完亞太經合組織會議的李家超，周日晚由泰國曼谷返港，按入境檢測要求在機場接受核酸檢測，結果呈陽性，已接種四針科興的李家超說覺得有點疲倦，還有輕微發燒及喉嚨痛等症狀，已獲醫生處方口服藥。隔離期間會在家工作，不會有署任安排，原定親身出席的公開活動，會由其他官員代為出席或另作安排。

原本要出席港區人大代表選舉會議的李家超改以視像方式出席，李家超說︰「確保選出堅定愛國愛港者，在香港……具有廣泛代表性、德才兼備、參政議政能力較強、香港人民滿意的全國人大代表。」

至於有份與李家超一同去泰國的行政長官辦公室主任葉文娟、私人秘書杜潔麗，核酸及快測結果均呈陰性，但因曾經除口罩與李家超長時間一起參與會議，以及近距離一同用餐，被衞生防護中心界定為密切接觸者，須居家檢疫。

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