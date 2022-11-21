科羅拉多州同性戀夜店發生槍擊案 至少5死25人傷

November 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(KRDO)

【KTSF】

科羅拉多州Colorado Springs市一間同性戀夜總會發生槍擊案，至少5人死亡、25人受傷，槍手犯案後被夜總會顧客制服，夜總會發聲明指，槍手是針對性小眾人士犯案。

根據警方，22歲男疑犯Anderson Lee Aldrich於週六晚約11點57分，持步槍入到去事發的夜總會，並即時向人群掃射，造成最少5人死亡，25人受傷。

涉案的夜總會事後在社交平台上發文，指出槍擊案是受仇恨鼓吹，又讚揚制服槍手的顧客。

當局指，警員到場後拘捕22歲的疑犯，並在現場發現最少兩支槍，疑犯受傷並正接受治療。

警方又表示，肇事的夜總會是LGBTQ性小眾人士的庇護所，市民外出時應該免受被傷害的恐懼，當地警方及聯邦調查局正調查案件。

總統拜登發聲明指，LBGTQ社群近年飽受暴力罪案，不能容忍仇恨，並必須要遏止不公及暴力。

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