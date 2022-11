科羅拉多州同性戀夜店發生槍擊案 至少5死25人傷

【KTSF】

科羅拉多州Colorado Springs市一間同性戀夜總會發生槍擊案,至少5人死亡、25人受傷,槍手犯案後被夜總會顧客制服,夜總會發聲明指,槍手是針對性小眾人士犯案。

根據警方,22歲男疑犯Anderson Lee Aldrich於週六晚約11點57分,持步槍入到去事發的夜總會,並即時向人群掃射,造成最少5人死亡,25人受傷。

涉案的夜總會事後在社交平台上發文,指出槍擊案是受仇恨鼓吹,又讚揚制服槍手的顧客。

當局指,警員到場後拘捕22歲的疑犯,並在現場發現最少兩支槍,疑犯受傷並正接受治療。

警方又表示,肇事的夜總會是LGBTQ性小眾人士的庇護所,市民外出時應該免受被傷害的恐懼,當地警方及聯邦調查局正調查案件。

總統拜登發聲明指,LBGTQ社群近年飽受暴力罪案,不能容忍仇恨,並必須要遏止不公及暴力。

