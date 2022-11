氣候變化大會達成協議 同意設基金補償窮國受嚴重氣候變化損失

【有線新聞】

埃及舉行的聯合國氣候變化大會閉幕,達成突破協議,將成立基金為貧窮國家提供氣候變化損失補償,不過基金運作細節未定。

聯合國氣候變化大會主席舒凱里說:「沒有反對,達成決定。」

經過通宵「加時」討論,近200個國家於埃及當地周日凌晨4時許,就「損失與損害」設立基金達成共識,並寫入協議內容,被視為貧窮國家的重大勝利。

巴基斯坦環境部長拉赫曼說:「我們為此奮鬥30年,這天在沙姆沙伊赫終於達成第一個積極里程碑。」

根據協議,基金將為發展中國家,特別是易受氣候變化影響的國家提供資助。但如何籌措資金?哪些國家會賠償?誰有資格領取?未有定案,會成立委員會在未來幾個月商討,並在明年迪拜舉行的氣候大會匯報。

報道指,歐美等富裕國家希望排放最多溫室氣體的中國、石油資源豐富的波斯灣國家,以及高收入的發展中國家為基金貢獻,不希望基金流入這些國家。

而在全球能源危機下,各國首次將再生能源寫入協議,但解決氣候暖化的根本原因,即焚燒化石燃料進展甚微;沒有提高減排目標,只重申巴黎協議,將氣溫升幅限制在攝氏1.5度內,而現時全球氣溫已比工業革命前暖了攝氏1.1度。

