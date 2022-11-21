中央地鐵華埠白蘭站通車 華埠商戶回顧幾十年來的經歷與期盼（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

中央地鐵華埠白蘭站落成通車，商戶預期華埠重生，帶大家回顧一下這十年來商戶的經歷與期盼。

中央地鐵華埠白蘭站落成通車，商戶都期盼這會標誌著舊金山（三藩市）華埠的重生，不過重生與否都是未知之數，有待時間見證，但華埠商戶在1989年大地震後的過去30年間，所經歷的困境是不爭的事實。

中華總商會前會長區國雄說：「說直白一點，從地震發生那一天起，華埠的景勢，所謂的風水都沒了。」

他也回憶起華埠歌舞昇平的時代，高峰期有5至6間戲院，有花車遊行，而做生意的時常有幾句「貨如輪轉、客似雲來、車水馬龍」，都代表著人流交通是至關重要。

區國雄說：「回顧這個中央地鐵都有此感觸，當年我七零年移民來這的時候，出入華埠是很方便的，在橋頭左手邊有一條480公路，一路下去就是Fremont、Washington及Broadway街，離開華埠就有Clay街及Broadway，但好可惜在這個89年大地震後，480公路有部份毁壞，政府認為不可以修葺，當時我們整個華埠發起過罷市，希望州政府可以做好條公路，讓唐人埠有出入點，但可惜不成功，拆了480公路後，華埠成為了孤島，出入非常的困難。」

區國雄又指出，現時由舊金山四街開始要到達華埠的話，因為區內交通擠塞，就需要用上20分鐘。

而2013年對華埠商戶來說是惡夢的開始，受中央地鐵建造工程影響，促使了華埠商戶決定聯合起來，成立了舊金山華埠商戶聯會，主席邵旗謙憶述成立之意。

邵旗謙說：「大家可以將華埠的問題，包括地鐵公車會曾經做過工程上的問題，發生在商戶身上，我們會幫助他們解決。」

基於華埠白蘭站的出入口是在設在Stockton街夾Washington街，沿Stockton街的商戶是受工程影響最大的一群。

邵旗謙說：「因為當其時發現很多的工程車，或者泥土沙泥或者塵埃還有聲音，是擾亂了商戶的經營。」

邵旗謙就曾為這些問題透過公聽會向市府反映及提出質詢，但過程當然不是如此順利，他也表示，經過多次的溝通，市府終於明白。

邵旗謙說：「後來政府知道這是嚴重影響商戶，也作了兩次的撥款，叫作一些援助基金給我們的商戶。」

但所謂時間就是金錢，工程的不斷拖延，受困擾著的商戶也樂見有新希望，現在中央地鐵落成，商界也期待著另一個發展的里程。

邵旗謙說：「其實這條鐵路是會為華埠帶來一個新的希望，但是始終都是局部性，假如中央地鐵能通至漁人碼頭，變成兩個旅遊點互通，就可以帶到更多的遊客，這樣來來回回，始終有人流存在。」

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