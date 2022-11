中央地鐵華埠白蘭站通車 華埠商戶回顧幾十年來的經歷與期盼（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

中央地鐵華埠白蘭站落成通車,商戶預期華埠重生,帶大家回顧一下這十年來商戶的經歷與期盼。

中央地鐵華埠白蘭站落成通車,商戶都期盼這會標誌著舊金山(三藩市)華埠的重生,不過重生與否都是未知之數,有待時間見證,但華埠商戶在1989年大地震後的過去30年間,所經歷的困境是不爭的事實。

中華總商會前會長區國雄說:「說直白一點,從地震發生那一天起,華埠的景勢,所謂的風水都沒了。」

他也回憶起華埠歌舞昇平的時代,高峰期有5至6間戲院,有花車遊行,而做生意的時常有幾句「貨如輪轉、客似雲來、車水馬龍」,都代表著人流交通是至關重要。

區國雄說:「回顧這個中央地鐵都有此感觸,當年我七零年移民來這的時候,出入華埠是很方便的,在橋頭左手邊有一條480公路,一路下去就是Fremont、Washington及Broadway街,離開華埠就有Clay街及Broadway,但好可惜在這個89年大地震後,480公路有部份毁壞,政府認為不可以修葺,當時我們整個華埠發起過罷市,希望州政府可以做好條公路,讓唐人埠有出入點,但可惜不成功,拆了480公路後,華埠成為了孤島,出入非常的困難。」

區國雄又指出,現時由舊金山四街開始要到達華埠的話,因為區內交通擠塞,就需要用上20分鐘。

而2013年對華埠商戶來說是惡夢的開始,受中央地鐵建造工程影響,促使了華埠商戶決定聯合起來,成立了舊金山華埠商戶聯會,主席邵旗謙憶述成立之意。

邵旗謙說:「大家可以將華埠的問題,包括地鐵公車會曾經做過工程上的問題,發生在商戶身上,我們會幫助他們解決。」

基於華埠白蘭站的出入口是在設在Stockton街夾Washington街,沿Stockton街的商戶是受工程影響最大的一群。

邵旗謙說:「因為當其時發現很多的工程車,或者泥土沙泥或者塵埃還有聲音,是擾亂了商戶的經營。」

邵旗謙就曾為這些問題透過公聽會向市府反映及提出質詢,但過程當然不是如此順利,他也表示,經過多次的溝通,市府終於明白。

邵旗謙說:「後來政府知道這是嚴重影響商戶,也作了兩次的撥款,叫作一些援助基金給我們的商戶。」

但所謂時間就是金錢,工程的不斷拖延,受困擾著的商戶也樂見有新希望,現在中央地鐵落成,商界也期待著另一個發展的里程。

邵旗謙說:「其實這條鐵路是會為華埠帶來一個新的希望,但是始終都是局部性,假如中央地鐵能通至漁人碼頭,變成兩個旅遊點互通,就可以帶到更多的遊客,這樣來來回回,始終有人流存在。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。