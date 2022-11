舊金山中央地鐵週六啟動載客通車測試

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)中央地鐵週六通車測試,首班列車在早上7時多於華埠白蘭站開出。

首班列車開出前,早上6時開始,就有團體為中央地鐵進行祈福儀式及後,一直有份為華埠爭取建地鐵站的方小龍牧師,就帶領著一眾社區領袖,包括前舊金山市長及市參事祝褔地鐵及華埠昌盛。

早上7時40分左右,首發列車已在月台等候,多名社區官員及領袖剪綵後,代表中央地鐵正式啟動載客通車測試。

載客測試列車出發後到達Yerba Buena/Moscone站後,乘客就跟從車站指示下車,到達另一邊月台等候列車返回華埠白蘭站。

華協中心的林梁淑萍為華埠社區跟進這個項目超過20年,林梁淑萍說:「當我坐的列車離開站的時候,其實我是有的激動,覺得每一分鐘的艱苦都是值得的

而華埠白蘭站內進入大堂的兩層,都會見到藝術家候玉梅的大型剪紙藝術裝置。

女說:「整個一共就兩層全佔了,全是我們華人的作品,我覺得很榮幸的,我的作品就是喜慶的時候,這個喜慶迎來八方遊客,喜慶為八方遊客帶來歡樂和幸福

另外,舊金山警方指揮官也很重視中央地鐵的安全。

葉培恩警官指出,華埠白蘭內的派出所,長期都有警員駐守,都是由總局直接派出。

11月19號至明年1月1號,只提供週末星期六日班次,12分鐘一班,從華埠白蘭站途經聯合廣場/Market站,Yerba Buena/Moscone站,及在地面的4街夾Brannan街站,此期間可以免費乘坐。

由2023年1月7號起就會連接T線三街輕軌,從華埠白蘭站可直達牛宮區的Sunnydale站,提供一星期7天服務。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。