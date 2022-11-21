舊金山中央地鐵週六啟動載客通車測試

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）中央地鐵週六通車測試，首班列車在早上7時多於華埠白蘭站開出。

首班列車開出前，早上6時開始，就有團體為中央地鐵進行祈福儀式及後，一直有份為華埠爭取建地鐵站的方小龍牧師，就帶領著一眾社區領袖，包括前舊金山市長及市參事祝褔地鐵及華埠昌盛。

早上7時40分左右，首發列車已在月台等候，多名社區官員及領袖剪綵後，代表中央地鐵正式啟動載客通車測試。

載客測試列車出發後到達Yerba Buena/Moscone站後，乘客就跟從車站指示下車，到達另一邊月台等候列車返回華埠白蘭站。

華協中心的林梁淑萍為華埠社區跟進這個項目超過20年，林梁淑萍說：「當我坐的列車離開站的時候，其實我是有的激動，覺得每一分鐘的艱苦都是值得的

而華埠白蘭站內進入大堂的兩層，都會見到藝術家候玉梅的大型剪紙藝術裝置。

女說：「整個一共就兩層全佔了，全是我們華人的作品，我覺得很榮幸的，我的作品就是喜慶的時候，這個喜慶迎來八方遊客，喜慶為八方遊客帶來歡樂和幸福

另外，舊金山警方指揮官也很重視中央地鐵的安全。

葉培恩警官指出，華埠白蘭內的派出所，長期都有警員駐守，都是由總局直接派出。

11月19號至明年1月1號，只提供週末星期六日班次，12分鐘一班，從華埠白蘭站途經聯合廣場/Market站，Yerba Buena/Moscone站，及在地面的4街夾Brannan街站，此期間可以免費乘坐。

由2023年1月7號起就會連接T線三街輕軌，從華埠白蘭站可直達牛宮區的Sunnydale站，提供一星期7天服務。

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