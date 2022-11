【有線新聞】

美國總統拜登80歲生日。

拜登週日在華盛頓與家人慶祝,夫人吉爾為他安排小型午宴,準備了拜登最喜歡的椰子蛋糕。

拜登是美國最年長總統,亦是第一位年屆八十的總統。

他曾表示有意爭取連任,明年初有最終決定,他一旦連任,到第二任期結束時已86歲,外界關注他的身體狀況是否適合。

