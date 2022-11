影評：在好萊塢具爆炸性的故事《她有話要說》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約時報五年前的一篇調查性报告,發掘出好萊塢龍頭Harvey Weinstein,多年來對他身邊的女人性侵。文章猶如在好萊塢投下炸彈 。報導事件的過程拍成電影。

在2017年,紐約時報的兩位記者Jodi Kantor 和Megan Twohey,針對好萊塢存在的性騷擾、性侵、霸凌、濫用職權,進行調查性報告。過程中發現,一些在電影圈熒幕上下工作的女子,面對性騷擾和性侵。其中被點名的一個人,就是好萊塢Miramax 電影公司的巨頭Harvey Weinstein。他在好萊塢的地位崇高。他有可以把女星捧上奧斯卡獎台的能力。但一聲號令,也可以結束一個人的演藝事業。也就是這樣,Weinstein 多年來對身邊女人的不當對待,也在律師團的保護下無法曝光。Weinstein 也就能夠長時間來為所欲為。

影片刻畫的是兩位記者如何揭發一宗又一宗的性侵事件。但五年前,多數受害人也都不敢出面指控,在保密協議下不能發聲。所以Kantor 和Twohey,即使找到這些受害人,她們也認為社會不會相信她們而封口。記者越是靠近揭發真相的時候,越是被眼前一道接一道的牆阻撓,甚至碰到當事人的威脅。所幸憑著耐力和上司的支持,報導最終揭發醜陋的現實,也引發一系列#metoo 等反性騷擾、反性侵運動。

兩位記者在數個月的報導過程,是少數媒體能夠給予調查性報導的奢華。電影在刻畫這段事蹟的時候,理性拍攝。讓觀眾感受到她們,看似低調的調查過程中,如何憑著不斷的毅力進行。也帶觀眾進入採訪的世界中,甚至了解兩位主人翁的家庭生活。

七年前,同樣跟隨波士頓環球報記者團揭發天主教教堂,掩護性侵事件的電影《Spotlight》相比,這部《She Said》有相同的影子。沒有美化記者的採訪工作,也反映了採訪過程所需要經歷人說話,和確認事實的重要專業現實。再次提醒人們,自由的媒體在社會上,所扮演的崇高角色。

《她有話要說 She Said》帶觀眾感受調查性報導,過程中記者經歷的現實。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.shesaidmovie.com/

“She Said” Review: How the New York Times exposed the multitude of Harvey Weinstein sexual misconduct cases

Rating: 4.5 out of 5 stars

