卡塔爾世界盃揭幕在即,大會突然改變原有安排,禁止在球場賣酒,只可以售賣無酒精啤酒。

國際足協稱,與主辦國商討後,決定移除球場及周邊販賣啤酒的銷售點,但贊助商百威仍可在場館內出售旗下的無酒精啤酒。

據報百威母公司與大會有七千多萬美元贊助合約,按照原有安排,他們可在球場附近的指定球迷區賣酒。

卡塔爾對販賣酒精飲品有嚴格限制,旅客只可在少數持牌旅館及餐館買酒。

