【KTSF】

舊金山(三藩市)Hayes Valley 11月初發生搶劫以及企圖搶劫名貴手錶的案件,總共有三個受害人,警方拘捕了其中一名涉案匪徒,並在他的家中搜到一支步槍。

警方表示,11月5號星期六下午1點左右,Lily夾Laguna街發生持槍搶劫案,兩名匪徒分別搶劫三個人戴著的名貴手錶,其中一名事主嘗試制止賊人逃走的時候,被賊人搶走手錶。

警方後來確認其中一個匪徒的身份,星期一在Hall of Justice法庭大樓找到19歲疑犯,他當時手上戴著受害人的手錶,警方又在疑犯家裡搜到其他涉案證物,包括一支沒有登記的步槍。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。