【KTSF 傅景竑報導】

矽谷科技業裁員潮持續,串流媒體平台Roku及網絡巨頭Cisco週四宣布將會裁員。

總部位於南灣聖荷西的串流媒體平台Roku,宣布將在明年3月之前在全國裁員約200人。

據Roku向證券交易委員會提出的資料指出,由於當前的經濟狀況,公司將減少5%的人員開支,以減緩公司2023年的運營費用增長率。

截至2021年,Roku全球約有3000名員工,裁去200人等同公司6.7%的人力。

而同樣總部設在聖荷西的網絡科技巨頭Cisco向媒體證實,將裁減超過4000名職員,大約是公司83,300名員工的5%。

雖然Cisco在最新財政季度表現亮眼,但公司表示,除了人力縮編,還要重整現有房地產,但這些變動將不會影響公司的勞動力。

