售票網站臨時取消發售Taylor Swift演唱會門票 惹各界撻伐

【KTSF 傅景竑報導】

歌手Taylor Swift演唱會預售票,在週二才因為購票網站出問題而掀起一波爭議,同一個網站又臨時取消原定週五要發售的門票,引來各界撻伐。

週二在線上搶Taylor Swift全美巡迴演唱會粉絲預售票的歌迷,可說是幾家歡樂幾家愁,許多消費者都在購票平台Ticketmaster碰壁,網站還一度癱瘓。

Ticketmaster聲稱,預售當天網站確實湧入前所未見的購票人數,加上大量機器人帳號,同時有約35億的系統請求,導致購票速度大幅減緩,而不少沒買到預售票的粉絲,期待原定週五要販售的一般門票,但Ticketmaster卻在週四突然宣布因所剩門票不足,將全面取消一般售票。

Taylor Swift也在週五首度透過社群平台對整個事件回應表示,自己眼睜睜地看著粉絲們因各種原因買不到門票,而感到難過與憤怒,並質疑為什麼這些錯誤都沒有被檢討,她還向歌迷朋友們答應,會尋求方式改善現在的情況。

有國會議員則透過此事件公開譴責Ticketmaster長年壟斷市場。

聯邦參議員Amy Klobuchar是反托拉斯司法小組委員會主席,在一封致Ticketmaster執行長的公開信中指控該公司濫用其市場地位,並違反同意令。

聯邦眾議員Alexandria Ocasio-Cortez也在推文中指出,Ticketmaster是壟斷市場的企業,與同是娛樂售票公司的Livenation在2010年的合併案,當時不應該獲得批准,現在應該要加以控管。

Taylor Swift的The Eras Tour巡迴演唱會明年3月才開始,但Ticketmaster上的購票爭議已燒出更多司法問題。

而沒能搶到門票的歌迷,在轉售平台上已經看得到三倍起跳的價格了。

