舊金山(三藩市)國際機場預計,即將來臨的感恩節和聖誕節假期會有大量旅客,機場官員建議旅客提前到達,並使用航空公司應用程式,更快地辦理登機手續和托運行李。

SFO機場總監Ivar Satero說:「從明天到元旦,我們預計將有大約500萬旅客通過我們的機場出行,這比疫情前水平少15%,但仍然非常繁忙

提醒大家從5月開始,民眾必須出示他們的Real ID身份證或護照,才可以乘搭美國內陸航班。

