舊金山警方拘捕多名幫派成員 疑涉及灣區宗槍擊及槍劫案

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警察局的社區暴力應對小組(CVRT),宣佈經過多月調查後,成功拘捕多名幫派成員,警方指調查結果顯示,該團伙與整個灣區的犯案有關。

舊金山警方表示,今年4月,聯同East Palo Alto警方開始調查,當時逮捕了兩個人,並找到多件槍械、彈藥和電子設備。

其後警方在4月後繼續深入調查,在週三舊金山警方與多個執法機構合作,同時在灣區七個城市發出七份搜查令,行動中有八人被捕,並找出多把槍、毒品和贓物,被捕人士與整個灣區的槍擊、持械搶劫以及汽車盜竊案有關。

警方確認疑犯來自灣區多個城市,包括Vallejo、Fairfield、East Palo Alto和Richmond,年齡最小18歲,最大36歲,其中一名22歲的女性身份不明,被轉移到美國法警,其餘全部分別被送往不同的縣監獄。

舊金山警方就感謝多個執法機構的協助,他們又指調查仍然繼續,任何人如有信息,可撥打(415) 575-4444 同警方聯絡。

