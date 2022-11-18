舊金山警方拘捕多名幫派成員 疑涉及灣區宗槍擊及槍劫案

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）警察局的社區暴力應對小組（CVRT），宣佈經過多月調查後，成功拘捕多名幫派成員，警方指調查結果顯示，該團伙與整個灣區的犯案有關。

舊金山警方表示，今年4月，聯同East Palo Alto警方開始調查，當時逮捕了兩個人，並找到多件槍械、彈藥和電子設備。

其後警方在4月後繼續深入調查，在週三舊金山警方與多個執法機構合作，同時在灣區七個城市發出七份搜查令，行動中有八人被捕，並找出多把槍、毒品和贓物，被捕人士與整個灣區的槍擊、持械搶劫以及汽車盜竊案有關。

警方確認疑犯來自灣區多個城市，包括Vallejo、Fairfield、East Palo Alto和Richmond，年齡最小18歲，最大36歲，其中一名22歲的女性身份不明，被轉移到美國法警，其餘全部分別被送往不同的縣監獄。

舊金山警方就感謝多個執法機構的協助，他們又指調查仍然繼續，任何人如有信息，可撥打(415) 575-4444 同警方聯絡。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。