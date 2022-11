San Mateo市警方提醒民眾節日期間往購物中心要提高警覺（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

隨著佳節腳步接近,San Mateo市警方提醒民眾前往市中心或購物中心,要留意可能發生的盜竊行為,並採取適當的預防措施。

上星期在一場San Mateo Real Talk警方的活動上,允許市民提問,並提出建議在佳節期間如何預防零售店和財產盜竊。

負責巡邏San Mateo市中心的警官Michael Nguyen說,竊賊最常出現的地方就是停車場,尤其車上明顯留有貴重物品,民眾如果看到可疑行為,要立刻報警。

退休警官Robert Anderson說,San Mateo市中心是安全的,但是汽車爆竊是最經常發生,此外,珠寶店及眼鏡店也是竊賊的目標,建議商家佳節期間,不要在櫥窗擺太多裝飾,以免擋住外頭視線,裝上攝像鏡頭,警方曾經透過店內的攝像鏡頭抓到珠寶盜竊嫌犯。

Anderson說:「要不是那台攝像機好,要抓到他們可就難了。」

Hillsdale購物中心保安主任說,竊賊都是團夥砸搶快閃,警方說,自從7月,Victoria’s Secret就已經被砸20多次,損失16多萬元,警方就是透過收集數據和拍到的相片,辨認出多名零售店的竊賊。

San Mateo警方還推出了一項新的催化轉換器防盜計劃,將帶有序列號的標籤貼在催化轉換器上,並在數據庫中註冊,執法部門可以追踪被偷的轉換器。

San Mateo警察局長Ed Barberini說:「但願能大大減少這類盜竊案。」

首批500名San Mateo居民可以參加11月14日開始的免費計劃。

