【KTSF】

俄亥俄州爆發麻疹,當地有越來越多兒童染病。

Columbus公共衛生局發言人週五表示,有19名兒童確診感染麻疹病毒。

官員表示,在10間託兒中心和兩所學校,有更多麻疹疑似個案。

聯邦疾病控制中心週四表示,知道有麻疹爆發,正調派一支小組到俄亥俄州協助調查。

麻疹是一種高度傳染性的病毒,當感染者咳嗽或打噴嚏時,病毒可以通過空氣傳播。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。