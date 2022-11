法官下令停止限制無證移民申請庇護 但同意12月中才執行

【KTSF 朱慧琪報導】

南加州聖地亞哥一名聯邦法官,週二下令立即停止執行特朗普政府在疫情爆發後實施的限制無證移民申請庇護措施,拜登政府馬上表示需要一個過渡期間去做妥善處理,法官週三同意將他的命令押後五個星期,到12月21日才執行,移民權益團體對此並無異議。

特朗普政府在Covid疫情爆發後,援引公共衛生法第42條,以防疫為理由,禁止無證移民申請庇護。

南加州聖地亞哥聯邦法官Emmet Sullivan在週二裁定,政府必須立即停止對單身成年人及家庭執行這項成為第42條的禁令,他指禁令是「武斷及任意而為」,有關禁令對無人陪伴的無證兒童就網開一面,司法部隨即要求法官給予五個星期的時間給政府做好準備,以便有秩序轉移到新政策。

法官同意,但強調「很不情願」。

在5月時,路易斯安那州一名聯邦法官曾經裁定維持這項禁令,當時政府表示,準備每日最多必須處理1.8萬宗無證移民的庇護申請,而當時美墨邊境,當局每日平均對無證移民截停7800次,當中最受影響的是來自中美洲的遊民,估計在第42條禁令解除後,即時最受惠的是古巴人及墨西哥人。

美墨邊境無證移民潮問題,成為今年中期選舉兩黨交鋒的一個熱點議題,但有溫和派民主黨國會議員都贊成繼續執行禁令,而共和黨主導的州份,特別是德州及佛羅里達州,更加安排巴士甚至飛機,將無證移民運到民主黨州內的大城市,如紐約、芝加哥,有些更加將無證移民送到某些官員的官邸門口,以示抗議,或者以此來做政治宣言。

德州州長在週二就公佈派一架巴士將人送去費城,反對庇護的人批評大量接納無證移民的庇護申請,會搞亂美國社會秩序,衝擊美國人的就業機會,也有人認為接納無證移民等如容許人打尖,對正在等待合法移民排期的人不公平。

但也有輿論指出,以目前美國的失業率偏低的情況,放寬庇護申請不見得會令無證移民搶走美國人的工作。

