JetBlue航空公司將於明年夏天開始提供飛往巴黎的航班,並推出更具競爭力的票價。

廉航Jet-Blue表示,將首先提供紐約和巴黎之間的航班,隨後增加巴黎和波士頓之間的航班​​,預計將在未來幾個月內開始銷售機票,但尚未宣布飛往巴黎的確切開始日期。

JetBlue打算推出更具有競爭力的機票,目前法國航空和達美航空從紐約到巴黎的航班票價略高於1300美元,JetBlue去年已開始從紐約和波士頓飛往倫敦,當時增加了單通道空中客車A321LR,巴黎航線將使用同一架飛機。

