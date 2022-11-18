愛達荷大學4名學生遭殺害 警方未鎖定疑兇

【KTSF 張擎鳳報導】

愛達荷大學三名女生與一名男生，上週末在寓所被人殺害，現在有短片顯示，其中兩名學生在死亡前幾小時買食物，警方相信這個短片有助於調查，目前沒有嫌疑人，也未發現兇器。

當局表示，這個短片有助於調查四名愛達荷大學學生的謀殺案，短片是在食品貨車的Twitch直播中拍攝到．

Madison Mogen和Kaylee Goncalves，與另外兩名友人Ethan Chapin和Xana Kernodle在遇害前幾個小時，從食品貨車點了10元的食物，並與其他朋友聊天。

當時大約是凌晨1點41分，警方表示，四人在接下來的幾個小時內遇害。目前警方還沒鎖定誰是疑犯。

Latah縣檢察官Bill Thompson說：「警方認為這是有目標的攻擊，而不是隨機的暴力行為，目前犯案者仍然逍遙法外。」

警方在星期日中午才接報到受害人寓所，報警的人說有人失去知覺。，警方在現場發現四名學生的屍體，他們都是被人刺死。

Moscow市警察局局長James Fry說：「當時還有其他人在那寓所，但我們不僅關注他們，也關注所有可能出入該住所的人。」

這宗四人命案震驚了愛達荷州Moscow社區，是該社區七年來首宗命案。

兩名受害者的好友Madison Fitzgerald說：「身為愛達荷大學的學生，我們一直都享有特權，不必24小時都擔憂安全，這是一個很深的傷口，需要很長時間才能癒合。」

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