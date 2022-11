愛達荷大學4名學生遭殺害 警方未鎖定疑兇

【KTSF 張擎鳳報導】

愛達荷大學三名女生與一名男生,上週末在寓所被人殺害,現在有短片顯示,其中兩名學生在死亡前幾小時買食物,警方相信這個短片有助於調查,目前沒有嫌疑人,也未發現兇器。

當局表示,這個短片有助於調查四名愛達荷大學學生的謀殺案,短片是在食品貨車的Twitch直播中拍攝到.

Madison Mogen和Kaylee Goncalves,與另外兩名友人Ethan Chapin和Xana Kernodle在遇害前幾個小時,從食品貨車點了10元的食物,並與其他朋友聊天。

當時大約是凌晨1點41分,警方表示,四人在接下來的幾個小時內遇害。目前警方還沒鎖定誰是疑犯。

Latah縣檢察官Bill Thompson說:「警方認為這是有目標的攻擊,而不是隨機的暴力行為,目前犯案者仍然逍遙法外。」

警方在星期日中午才接報到受害人寓所,報警的人說有人失去知覺。,警方在現場發現四名學生的屍體,他們都是被人刺死。

Moscow市警察局局長James Fry說:「當時還有其他人在那寓所,但我們不僅關注他們,也關注所有可能出入該住所的人。」

這宗四人命案震驚了愛達荷州Moscow社區,是該社區七年來首宗命案。

兩名受害者的好友Madison Fitzgerald說:「身為愛達荷大學的學生,我們一直都享有特權,不必24小時都擔憂安全,這是一個很深的傷口,需要很長時間才能癒合。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。