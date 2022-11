加州民眾今冬面臨三種呼吸道病毒威脅 當局呼籲市民接種疫苗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州衛生與公眾服務局表示,今個冬天及假期季節,民眾需要面臨流感、新型肺炎及RSV呼吸道病毒的三重挑戰,呼籲市民接種疫苗及保持警惕。

灣區本年的流感病例有上升趨勢,特別是Santa Clara縣,流感病例自11月起急速增加,根據縣政府數據,目前病例比疫情前高出兩倍。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,除了流感和Covid疫情之外,小童和老人家亦更容易會受到RSV呼吸道合胞病毒的影響。

RSV病毒通常會導致感冒的症狀,但小童及老人家一旦感染,呼吸道症狀就會比較嚴重。

RSV每年造成超過20萬宗入院個案,在5歲或以下的兒童中,造成100至500宗死亡案例,而對65歲或以上的長者,就造成14,000宗死亡案例,現時部份醫院已經不勝負荷。

Mark Ghaly表示,加州Covid確診率連續兩星期上升,對於高危人士來說是個三重挑戰,他呼籲市民接種疫苗及加強針,佩戴口罩,若身體不適就需要留在家中,要勤洗手,並在咳嗽及打乞嗤時要掩住口鼻。

