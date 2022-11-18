加州民眾今冬面臨三種呼吸道病毒威脅 當局呼籲市民接種疫苗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州衛生與公眾服務局表示，今個冬天及假期季節，民眾需要面臨流感、新型肺炎及RSV呼吸道病毒的三重挑戰，呼籲市民接種疫苗及保持警惕。

灣區本年的流感病例有上升趨勢，特別是Santa Clara縣，流感病例自11月起急速增加，根據縣政府數據，目前病例比疫情前高出兩倍。

加州衛生部長Mark Ghaly表示，除了流感和Covid疫情之外，小童和老人家亦更容易會受到RSV呼吸道合胞病毒的影響。

RSV病毒通常會導致感冒的症狀，但小童及老人家一旦感染，呼吸道症狀就會比較嚴重。

RSV每年造成超過20萬宗入院個案，在5歲或以下的兒童中，造成100至500宗死亡案例，而對65歲或以上的長者，就造成14,000宗死亡案例，現時部份醫院已經不勝負荷。

Mark Ghaly表示，加州Covid確診率連續兩星期上升，對於高危人士來說是個三重挑戰，他呼籲市民接種疫苗及加強針，佩戴口罩，若身體不適就需要留在家中，要勤洗手，並在咳嗽及打乞嗤時要掩住口鼻。

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