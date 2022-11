司法部指派特別檢察官監督涉及特朗普的兩宗調查案

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部週五指派一名特別檢察官,去監督有關前總統特朗普海湖莊園文件案,以及1月6日國會大樓衝擊事件的刑事調查。

聯邦司法部部長加蘭週五表示,基於近期一些因素,包括特朗普已宣布競逐2024年總統大選,以及總統拜登也有意競選連任,因此為了公眾利益,有必要委派一名特別檢察官,去監督有關特朗普的案件刑事調查,當中包括特朗普海湖莊園文件案,以及特朗普在去年1月6日國會大樓衝擊事件中的參與程度。

加蘭說:「在某些特殊情況,基於公眾利益,委派一名特別檢察官去獨立管理調查和檢控工作

司法部說,曾出任荷蘭海牙特別法庭總檢察官的Jack Smith,將會領導監督對特朗普的調查,加蘭形容Smith是公正和決斷的檢察官。

Smith是前司法部官員,曾經專責調查科索沃的戰爭罪行,他是無黨派人士。

消息指,對特朗普這兩大案件的調查,目的在於收集更多資料,以及在未來幾個星期傳召證人出席聯邦大陪審團作證。

檢察官在近日已經發出幾張新的傳票,證供聆訊最快在下星期舉行,特別檢察官向司法部長匯報調查進度,至於是否提出檢控,最終由司法部長決定。

對此,特朗普也作出回應,他的發言人週五向媒體發聲明說,這個是完成預計得到,是由拜登政府的司法部政治化和武器化的政治伎倆。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。