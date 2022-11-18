司法部指派特別檢察官監督涉及特朗普的兩宗調查案

November 18, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Fox News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部週五指派一名特別檢察官，去監督有關前總統特朗普海湖莊園文件案，以及1月6日國會大樓衝擊事件的刑事調查。

聯邦司法部部長加蘭週五表示，基於近期一些因素，包括特朗普已宣布競逐2024年總統大選，以及總統拜登也有意競選連任，因此為了公眾利益，有必要委派一名特別檢察官，去監督有關特朗普的案件刑事調查，當中包括特朗普海湖莊園文件案，以及特朗普在去年1月6日國會大樓衝擊事件中的參與程度。

加蘭說：「在某些特殊情況，基於公眾利益，委派一名特別檢察官去獨立管理調查和檢控工作

司法部說，曾出任荷蘭海牙特別法庭總檢察官的Jack Smith，將會領導監督對特朗普的調查，加蘭形容Smith是公正和決斷的檢察官。

Smith是前司法部官員，曾經專責調查科索沃的戰爭罪行，他是無黨派人士。

消息指，對特朗普這兩大案件的調查，目的在於收集更多資料，以及在未來幾個星期傳召證人出席聯邦大陪審團作證。

檢察官在近日已經發出幾張新的傳票，證供聆訊最快在下星期舉行，特別檢察官向司法部長匯報調查進度，至於是否提出檢控，最終由司法部長決定。

對此，特朗普也作出回應，他的發言人週五向媒體發聲明說，這個是完成預計得到，是由拜登政府的司法部政治化和武器化的政治伎倆。

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