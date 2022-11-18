殷嘉立受訪談如何跟日落區華裔居民拉近距離（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

宣佈勝選舊金山（三藩市）第4區市參事的殷嘉立，週四率先接受本台訪問，談及日後如何跟日落區的華裔民眾拉近距離。

殷嘉立週三宣佈勝選，打敗現任第4區市參事馬兆明，他將在1月上任，他有多年的記者經驗，已經住在日落區有8年的時間，他認為日落區市民最關心的，始終是公共安全問題。

殷嘉立說：「在競選期間我敲了1.4萬扇門，每天人們都會打開門與我交談，說出他們關心什麼，我聽到大多數是公共安全，市民希望在社區中感到安全，他們希望上街與居家都安全，選後我覺得我的信息最能引起居民的共鳴，市民覺得我的背景，我所做的工作，以及支持罷免博徹思，符合他們的意願，所以現在我正期待，可以努力確保我們向前進，並確保日落區成為更安全的居住地。」

另一方面，他亦談及日後如何跟華裔民眾拉近距離。

殷嘉立說：「我在競選期間與說中文的居民交流和聯繫非常重要，競選團隊中，我有林文傑和其他志願者，他們可以說粵語和普通話，我們做了很多事情來交流，和談論我們的信念，創造最好的舊金山的願景，作為一名市參事，我將繼續確保員工能夠使用該語言來溝通，並希望確保我們可以代表日落區所有人。」

殷嘉立表示，部份馬兆明訂立的好政策，他會繼續執行，例如是幫助居民安裝攝錄鏡頭，但與此同時，他指市內需要一位打擊犯罪的市參事，所以他會跟警方和地檢官謝安宜繼續努力合作，為他們提供所需的預算。

至於在今次競選活動中，擔任中文競選主任的林文傑，就別有一番體會。

林文傑說：「其實心情是十分緊張，因為在這8日點票裏面，雙方得票率都不相伯仲，我的角色要跟華人社區，因為好多是說粵語，英語未必很流利，告訴他們殷嘉立也是另外一個候選人來，要解釋選民知道殷嘉立的價值觀，以及以往的工作，我覺得我角色是一個橋樑。」

林文傑指，他們兩人在罷免教委運動中認識和合作，他表示欣賞殷嘉立，希望1月後可繼續合作。

林文傑說：「看一下殷嘉立會不會聘請一名懂說中文的助理，我都會考慮去擔當，因為我在香港做過廉政公署，在這裡校區，亦做了十多年工作。」

林文傑表示，希望憑著自己多年的經驗為社區服務，但他就否認日後會參選。

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