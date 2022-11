殷嘉立受訪談如何跟日落區華裔居民拉近距離（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

宣佈勝選舊金山(三藩市)第4區市參事的殷嘉立,週四率先接受本台訪問,談及日後如何跟日落區的華裔民眾拉近距離。

殷嘉立週三宣佈勝選,打敗現任第4區市參事馬兆明,他將在1月上任,他有多年的記者經驗,已經住在日落區有8年的時間,他認為日落區市民最關心的,始終是公共安全問題。

殷嘉立說:「在競選期間我敲了1.4萬扇門,每天人們都會打開門與我交談,說出他們關心什麼,我聽到大多數是公共安全,市民希望在社區中感到安全,他們希望上街與居家都安全,選後我覺得我的信息最能引起居民的共鳴,市民覺得我的背景,我所做的工作,以及支持罷免博徹思,符合他們的意願,所以現在我正期待,可以努力確保我們向前進,並確保日落區成為更安全的居住地。」

另一方面,他亦談及日後如何跟華裔民眾拉近距離。

殷嘉立說:「我在競選期間與說中文的居民交流和聯繫非常重要,競選團隊中,我有林文傑和其他志願者,他們可以說粵語和普通話,我們做了很多事情來交流,和談論我們的信念,創造最好的舊金山的願景,作為一名市參事,我將繼續確保員工能夠使用該語言來溝通,並希望確保我們可以代表日落區所有人。」

殷嘉立表示,部份馬兆明訂立的好政策,他會繼續執行,例如是幫助居民安裝攝錄鏡頭,但與此同時,他指市內需要一位打擊犯罪的市參事,所以他會跟警方和地檢官謝安宜繼續努力合作,為他們提供所需的預算。

至於在今次競選活動中,擔任中文競選主任的林文傑,就別有一番體會。

林文傑說:「其實心情是十分緊張,因為在這8日點票裏面,雙方得票率都不相伯仲,我的角色要跟華人社區,因為好多是說粵語,英語未必很流利,告訴他們殷嘉立也是另外一個候選人來,要解釋選民知道殷嘉立的價值觀,以及以往的工作,我覺得我角色是一個橋樑。」

林文傑指,他們兩人在罷免教委運動中認識和合作,他表示欣賞殷嘉立,希望1月後可繼續合作。

林文傑說:「看一下殷嘉立會不會聘請一名懂說中文的助理,我都會考慮去擔當,因為我在香港做過廉政公署,在這裡校區,亦做了十多年工作。」

林文傑表示,希望憑著自己多年的經驗為社區服務,但他就否認日後會參選。

