Theranos創辦人Elizabeth Holmes詐欺罪成 被判入獄11年3個月

November 18, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(ZUMA / MGN)

【KTSF 梁展穎報導】

醫療科技公司Theranos的創辦人Elizabeth Holmes，年初被判詐欺罪名成立，週五聯邦法官判處她11年3個月刑期。

Holmes在先生及父母的陪同下，走進聖荷西聯邦法院，明顯看得出來她正懷著第二胎。

今年1月，陪審團一致裁定，Holmes四項與欺詐投資人相關罪名成立。

為了要打動法官，辯護律師團呈交了Holmes的家庭生活照，還有來自家人、朋友、社區人士、Theranos前員工，甚至聯邦參議員Cory Booker共超過140封替她求情的信，給主審法官，希望法官能夠給她第二次機會，而不是太長的刑期。

Holmes的罪刑可高達20年，她的辯護團隊認為，她的罪最多判刑18個月，結果法官週五裁定處以Holmes11年3個月監禁。

根據在場人士，Holmes聲淚俱下，在庭上簡短的說，對自己的失敗感到絕望，她十分後悔，回頭看如果能從來，她會做出不同的決定，她同時也對投資人、病人，還有員工道歉。

對於週五的刑期，聯邦司法部發表聲明，Holmes的謊言造成了數億美元的損失，她的判決反映了她大規模欺詐的大膽程度，以及她造成的驚人損失，Holmes這樣的欺詐行為，會削弱投資者的信心，從而影響我們的資本市場，週五的判決應該作為一個警告，不會容忍欺騙投資者。

Holmes有一個一歲多的兒子，現在又懷第二胎，辯護律師爭取能在生完第二胎後才服刑。

位於Palo Alto的Theranos在2003年創立，當年19歲的Holmes透過風險投資業界與私人投資者取得7億資金，在2013年至2014年最高峰時，市值曾高達100億。

Theranos聲稱提出創新，只需少量血液即可進行的血液檢查而聲名大噪，結果是一場騙局。

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