Theranos創辦人Elizabeth Holmes詐欺罪成 被判入獄11年3個月

【KTSF 梁展穎報導】

醫療科技公司Theranos的創辦人Elizabeth Holmes,年初被判詐欺罪名成立,週五聯邦法官判處她11年3個月刑期。

Holmes在先生及父母的陪同下,走進聖荷西聯邦法院,明顯看得出來她正懷著第二胎。

今年1月,陪審團一致裁定,Holmes四項與欺詐投資人相關罪名成立。

為了要打動法官,辯護律師團呈交了Holmes的家庭生活照,還有來自家人、朋友、社區人士、Theranos前員工,甚至聯邦參議員Cory Booker共超過140封替她求情的信,給主審法官,希望法官能夠給她第二次機會,而不是太長的刑期。

Holmes的罪刑可高達20年,她的辯護團隊認為,她的罪最多判刑18個月,結果法官週五裁定處以Holmes11年3個月監禁。

根據在場人士,Holmes聲淚俱下,在庭上簡短的說,對自己的失敗感到絕望,她十分後悔,回頭看如果能從來,她會做出不同的決定,她同時也對投資人、病人,還有員工道歉。

對於週五的刑期,聯邦司法部發表聲明,Holmes的謊言造成了數億美元的損失,她的判決反映了她大規模欺詐的大膽程度,以及她造成的驚人損失,Holmes這樣的欺詐行為,會削弱投資者的信心,從而影響我們的資本市場,週五的判決應該作為一個警告,不會容忍欺騙投資者。

Holmes有一個一歲多的兒子,現在又懷第二胎,辯護律師爭取能在生完第二胎後才服刑。

位於Palo Alto的Theranos在2003年創立,當年19歲的Holmes透過風險投資業界與私人投資者取得7億資金,在2013年至2014年最高峰時,市值曾高達100億。

Theranos聲稱提出創新,只需少量血液即可進行的血液檢查而聲名大噪,結果是一場騙局。

