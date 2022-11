中央地鐵經歷30多年終於建成 華協中心為爭取設站不遺餘力（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

中央地鐵經歷30多年才建成,其中華協中心為華埠社區爭取設站不遺餘力,一切由1989年的舊金山(三藩市)大地震開始說起。

中央地鐵華埠白蘭站落成,通車在即,在歡樂的背後讓我們回顧一下這些年來華埠的變遷。

1989年舊金山發生黎克特制6.9級大地震,地震令連接華埠的480公路損毁,當年重建480公路的方案被否決之後,進出華埠的交通可以說是被切斷,這也是華埠團體開始爭取有交通網絡連接華埠的原點。

已故中華總商會顧問白蘭曾說:「沒有了高速公路,那就要用街道普通的街道,現在(華埠)已經擠塞,只有五條街要花上20分鐘,那誰會來華埠,還有多少萬人在金融區上下班」

白蘭生前大力爭取興建能直達華埠的中央地鐵,華協中心的方小龍牧師憶述當年,知道公路重建無望的心情,1992年公路正式拆卸,華埠頓時成了孤島,而為了幫助華埠居民及商戶,華協中心當時就聯同其他機構負責道路安全及安排交通,讓華埠能與外界接軌,也令他們期盼一個項目。

方小龍牧師說:「我人生中最難過的時刻,就是我開始服務華協中心之時,餐館商戶全部關閉,因為我們想要挽救那高速公路,那是一個開始,但難以置信的我們在市府輸了,就在當時我也感到市府沒有聽華埠的聲音,跟著就有一個構想,可能在幾年後會有地鐵,就像香港一樣」

但這個願望卻一等等了30多年,林梁淑萍在華協中心服務超過25年。

林梁淑萍說:「都是一個好漫長的時間,事關延遲再延遲,我都覺得,這個政府都有些責任,事關真的等得太久太久,其實真正的難題是公車局,如果你問我意見,就是有很多人不了解我們為什麼要有中央地鐵,不了解華埠,不了解我們的需要,那其實我們也是舊金山的一份子。」

