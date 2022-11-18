中央地鐵經歷30多年終於建成 華協中心為爭取設站不遺餘力（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

中央地鐵經歷30多年才建成，其中華協中心為華埠社區爭取設站不遺餘力，一切由1989年的舊金山（三藩市）大地震開始說起。

中央地鐵華埠白蘭站落成，通車在即，在歡樂的背後讓我們回顧一下這些年來華埠的變遷。

1989年舊金山發生黎克特制6.9級大地震，地震令連接華埠的480公路損毁，當年重建480公路的方案被否決之後，進出華埠的交通可以說是被切斷，這也是華埠團體開始爭取有交通網絡連接華埠的原點。

已故中華總商會顧問白蘭曾說：「沒有了高速公路，那就要用街道普通的街道，現在（華埠）已經擠塞，只有五條街要花上20分鐘，那誰會來華埠，還有多少萬人在金融區上下班」

白蘭生前大力爭取興建能直達華埠的中央地鐵，華協中心的方小龍牧師憶述當年，知道公路重建無望的心情，1992年公路正式拆卸，華埠頓時成了孤島，而為了幫助華埠居民及商戶，華協中心當時就聯同其他機構負責道路安全及安排交通，讓華埠能與外界接軌，也令他們期盼一個項目。

方小龍牧師說：「我人生中最難過的時刻，就是我開始服務華協中心之時，餐館商戶全部關閉，因為我們想要挽救那高速公路，那是一個開始，但難以置信的我們在市府輸了，就在當時我也感到市府沒有聽華埠的聲音，跟著就有一個構想，可能在幾年後會有地鐵，就像香港一樣」

但這個願望卻一等等了30多年，林梁淑萍在華協中心服務超過25年。

林梁淑萍說：「都是一個好漫長的時間，事關延遲再延遲，我都覺得，這個政府都有些責任，事關真的等得太久太久，其實真正的難題是公車局，如果你問我意見，就是有很多人不了解我們為什麼要有中央地鐵，不了解華埠，不了解我們的需要，那其實我們也是舊金山的一份子。」

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