CDC指兩人疑進食金針菇後感染李斯特菌 要入院治療

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)表示,有兩人懷疑進食金針菇後感染李斯特菌,要入院治療。

CDC指出,目前內華達和密歇根州,各有一人懷疑食用金針菇後感染李斯特菌。

CDC指,實際的感染個案可能更多,FDA表示,早前發現一個入回的金針菇樣本驗出有李斯特菌,但該公司至今未有被指明為今次爆發的源頭,調查人員仍在確認與這兩宗病例有關的金針菇牌子。

CDC提醒感染李斯特菌,可能會有嚴重症狀的高危人群包括孕婦、長者以及免疫系統弱的人士,建議這些高危人群不要生食,要徹底煮熟金針菇才食用。

另外,根據FDA官網,Green Day Produce公司宣佈回收一款金針菇,因為該產品有可能受李斯特菌污染。

公司指,密歇根州農業發展部收集和分析的一個零售樣本,發現李斯特菌,目前為止,該公司未有收到有關食用後感染李斯特菌的報告。

受影響的批次是上面印有Product of Korea,韓國產品,200克/7.05安士裝,後面的印有UPC產品編碼16430-69080,售出日期是2022年9月至10月期間分銷至全國,市民可以將金針菇退回購買地點獲得全額退款。

版權所有,不得轉載。