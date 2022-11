加州預期2023年財政年度出現250億元財赤

【KTSF 傅景竑報導】

加州州府週四公佈2023年度財政展望報告,預測財政缺口將達250億元,與往年1000億盈餘的高點明顯落差。

通貨膨脹、利率飆升,全國當前面臨經濟衰退危機,加州立法分析員辦公室週四發表的報告預測,2023至2024年度的財政缺口將達250億元,恐是自大蕭條以來,加州政府最差的經濟表現。

報告指,明年度的財政短缺,有可能影響2024至2025年度,造成至少170億元缺口,甚至延續至2026至2027年。

雖然加州政府將有230億的一般儲備基金可運用,立法分析員建議州府保留資金為經濟衰退做足準備。

這項預測也將影響州長紐森未來的施政能力,紐森往年都交出財政盈餘,現在他的施政,包括打擊無家可歸及氣候變遷,還有完成加州各地的重要交通建設等項目都將會受衝擊。

而加州的財政往往也是全國經濟的風向標,因為加州比其他州對富人徵稅更高,當州財務出現下跌,反映的是富人賺的錢變少,所以在經濟衰退時,加州往往是最先出現預算問題的州之一。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。