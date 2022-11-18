加州預期2023年財政年度出現250億元財赤

November 18, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

加州州府週四公佈2023年度財政展望報告，預測財政缺口將達250億元，與往年1000億盈餘的高點明顯落差。

通貨膨脹、利率飆升，全國當前面臨經濟衰退危機，加州立法分析員辦公室週四發表的報告預測，2023至2024年度的財政缺口將達250億元，恐是自大蕭條以來，加州政府最差的經濟表現。

報告指，明年度的財政短缺，有可能影響2024至2025年度，造成至少170億元缺口，甚至延續至2026至2027年。

雖然加州政府將有230億的一般儲備基金可運用，立法分析員建議州府保留資金為經濟衰退做足準備。

這項預測也將影響州長紐森未來的施政能力，紐森往年都交出財政盈餘，現在他的施政，包括打擊無家可歸及氣候變遷，還有完成加州各地的重要交通建設等項目都將會受衝擊。

而加州的財政往往也是全國經濟的風向標，因為加州比其他州對富人徵稅更高，當州財務出現下跌，反映的是富人賺的錢變少，所以在經濟衰退時，加州往往是最先出現預算問題的州之一。

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