拜登政府要求聯邦最高法院頒令學生貸款減免計劃繼續實施

【KTSF 張麗月報導】

備受爭議的「學生貸款減免計劃」面對眾多法律訴訟之際,拜登政府週五要求聯邦最高法院頒令這個計劃繼續實施。

拜登政府推行的「學生貸款減免計劃」繼續有波折,近幾個星期以來,由於兩個聯邦地方法庭的裁決,因此全國暫停執行這個計劃,聯邦司法部已經要求新奧爾良市的聯邦上訴法庭,終止對計劃的禁制令,也要求聯邦最高法院推翻St. Louis上訴法庭對這計劃的禁制令。

聯邦最高法院收到拜登政府的簡報之後,要求原告在下星期三中午之前作出回應。

根據這個計劃,個人年收入12.5萬元以下,或家庭年收入少過25萬元,可以獲得減免1萬元聯邦學生貸款,聯邦Pell Grants的受益人,更有資格享受額外1萬元的貸款減免。

在疫情期間暫停之後,聯邦學生貸款的還款,將於明年1月重新啟動。

在11月10日,一名聯邦法官停止「學生貸款減免計劃」之後,迫使政府停止接受新的申請,之前約共有2,600萬人已經提交了申請,至今沒有任何學生貸款得到減免。

