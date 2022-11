【KTSF 尹晉豪報導】

東灣Antioch市長週五向一位98歲的華裔長者道歉,帶大家了解一下原因。

在1939年,Antioch居民Alfred Chan被當地的一家餐廳拒絕服務,原因是他是一名中國人。

Antioch市長Lamar Thorpe週五把一封正式的道歉信,交給98歲的Alfred Chan和他的家人。

Thorpe說:「我們擁有豐富的歷史,是加州最古老的城市之一,但也有一些不愉快的歷史,我們不為此感到自豪,所以我們邁出了正確的一步,為我們城市的不良行為道歉。」

Chan說:「請不要歧視,很久以前曾這樣做過,我們不再想要那樣了。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。