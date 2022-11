舊金山華裔教委徐安承認落敗 祝福新當選教委（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)教育委員徐安(Ann Hsu)在週四早上發布短片聲明,承認落敗,並且祝福新當選的教委,她強調即使沒有公職在身,自己仍會繼續為公立學校的學生和家庭爭取權益。

徐安說:「結果不如所願,但我祝新科教育委員一切順利,繼續現任教委會在我八個月前加入時已開展的良好工作

在開票後,徐安的票數一直微微領先,排列第三,其後她的領先優勢一直被原本排第四的對手Alida Fisher縮小,直到最終被反超。

徐安強調,即使沒有公職在身,自己仍會繼續為公立學校的學生和家庭爭取權益。

徐安說:「無論選舉結果如何,我都致力於幫助改革我們校區,以更能為學生提供服務,出任教委讓我能以局內人視角了解正在發生的事情,而不在教委,就讓我自由專注於為學生和家庭鼓吹。」

在舊金山罷免教委浪潮後,徐安在今年3月獲市長布里德委任成為教委,到了7月時,徐安的失言風波發生。

失言風波源於徐安回答一個家長組織的教委參選人問卷,回應校區如何改善被邊緣化的學生時,她聲稱非洲裔和棕色人種的家長,沒有鼓勵他們的子女專注學習,結果此番言論引起軒然大波。

徐安隨後道歉,但是仍然未能阻止多位官員和組織要求她辭職的聲音。

根據選務處的票數顯示,Alida Fisher排第三,得票率為17.71%,而徐安得票17.18%,雙方相差3000多票,無緣教委的席位,而Lisa Weissman-Ward與Lainie Motamedi則高票當選。

