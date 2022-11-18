舊金山華裔教委徐安承認落敗 祝福新當選教委（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）教育委員徐安（Ann Hsu）在週四早上發布短片聲明，承認落敗，並且祝福新當選的教委，她強調即使沒有公職在身，自己仍會繼續為公立學校的學生和家庭爭取權益。

徐安說：「結果不如所願，但我祝新科教育委員一切順利，繼續現任教委會在我八個月前加入時已開展的良好工作

在開票後，徐安的票數一直微微領先，排列第三，其後她的領先優勢一直被原本排第四的對手Alida Fisher縮小，直到最終被反超。

徐安強調，即使沒有公職在身，自己仍會繼續為公立學校的學生和家庭爭取權益。

徐安說：「無論選舉結果如何，我都致力於幫助改革我們校區，以更能為學生提供服務，出任教委讓我能以局內人視角了解正在發生的事情，而不在教委，就讓我自由專注於為學生和家庭鼓吹。」

在舊金山罷免教委浪潮後，徐安在今年3月獲市長布里德委任成為教委，到了7月時，徐安的失言風波發生。

失言風波源於徐安回答一個家長組織的教委參選人問卷，回應校區如何改善被邊緣化的學生時，她聲稱非洲裔和棕色人種的家長，沒有鼓勵他們的子女專注學習，結果此番言論引起軒然大波。

徐安隨後道歉，但是仍然未能阻止多位官員和組織要求她辭職的聲音。

根據選務處的票數顯示，Alida Fisher排第三，得票率為17.71%，而徐安得票17.18%，雙方相差3000多票，無緣教委的席位，而Lisa Weissman-Ward與Lainie Motamedi則高票當選。

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