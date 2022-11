【KTSF 傅景竑報導】

中國國安部情報官員徐延軍因商業間諜罪,被辛辛那提聯邦法院判處20年徒刑。

司法部消息指,42歲的徐延軍是第一個被引渡到美國,受審的中國國安部情報官員,檢方指他引誘通用電氣航空部一名員工,到中國一家大學做報告,隨後他向該員工索取具體的系統規、設計流程等技術信息。

該員工與通用和FBI合作,FBI人員以該員工名義,約定徐延軍在比利時見面,提供更多的情報,徐延軍在2018年4月到比利時赴約時被捕,並引渡來美國受審。

他被控從事經濟間諜陰謀從事盜竊貿易機密陰謀,意圖從事經濟間諜,意圖盜竊貿易機密,在去年11月,被辛辛那提聯邦法庭裁定罪名成立,週三被判處入獄20年。

