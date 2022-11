Alameda市一街道以Wilma Chan命名 紀念已故縣議員陳煥瑛（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了紀念已故Alameda縣議員陳煥瑛(Wilma Chan),Alameda市議會將Constitution Way以Wilma Chan命名,市府週三為新的路牌揭幕。

陳煥瑛是在去年11月3日遛狗時在車禍中逝世,Alameda市府在今年2月通過,將Constitution Way改名為Wilma Chan Way,來紀念一生服務社區的陳煥瑛,市府週三也給陳煥瑛的子女送了紀念路牌。

陳煥瑛女兒Jennifer Chan說:「我們認為將Constitution Way改名,也會提醒進出Alameda市的人注意安全,要是對這裡的安全帶來正面效應,將是對我母親無比的尊重。」

Alameda市長Marilyn Ezzy Ashcraft說:「在每一個職位中,陳煥瑛都不遺餘力的為年長人士、孩童和家庭爭取權益,並推動改善兒童健康和社區貧窮的計劃,她的熱心、強烈的社區感,和服務社區的熱心,我們將會深深的懷念。」

陳煥瑛曾是加州眾議員,並擔任過議長,過世時還是Alameda縣議員,當時的助理Dave Brown接替陳煥瑛餘下的任期。

Alameda縣議員Dave Brown說:「陳煥瑛有她的處世之道,特別、獨特、具影響力,她在社會正義上奮勇作戰,並為社區中最容易受傷害的人,在社會中沒有代表的人發出聲音,她致力為孩童、青年和年長人士奮鬥。」

本月初奧克蘭市的Madison公園改名為Wilma Chan公園,紀念陳煥瑛。

