Alameda市一街道以Wilma Chan命名 紀念已故縣議員陳煥瑛（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了紀念已故Alameda縣議員陳煥瑛（Wilma Chan），Alameda市議會將Constitution Way以Wilma Chan命名，市府週三為新的路牌揭幕。

陳煥瑛是在去年11月3日遛狗時在車禍中逝世，Alameda市府在今年2月通過，將Constitution Way改名為Wilma Chan Way，來紀念一生服務社區的陳煥瑛，市府週三也給陳煥瑛的子女送了紀念路牌。

陳煥瑛女兒Jennifer Chan說：「我們認為將Constitution Way改名，也會提醒進出Alameda市的人注意安全，要是對這裡的安全帶來正面效應，將是對我母親無比的尊重。」

Alameda市長Marilyn Ezzy Ashcraft說：「在每一個職位中，陳煥瑛都不遺餘力的為年長人士、孩童和家庭爭取權益，並推動改善兒童健康和社區貧窮的計劃，她的熱心、強烈的社區感，和服務社區的熱心，我們將會深深的懷念。」

陳煥瑛曾是加州眾議員，並擔任過議長，過世時還是Alameda縣議員，當時的助理Dave Brown接替陳煥瑛餘下的任期。

Alameda縣議員Dave Brown說：「陳煥瑛有她的處世之道，特別、獨特、具影響力，她在社會正義上奮勇作戰，並為社區中最容易受傷害的人，在社會中沒有代表的人發出聲音，她致力為孩童、青年和年長人士奮鬥。」

本月初奧克蘭市的Madison公園改名為Wilma Chan公園，紀念陳煥瑛。

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