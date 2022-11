維珍尼亞大學三名足球運動遭槍殺 疑兇不准保釋候審

【KTSF 張擎鳳報導】

維珍尼亞大學三名足球運動遭槍殺案,疑兇學生週三提堂,法庭不准他保釋候審。

案情指,當日涉案疑犯Christopher Darnell Jones,和維珍尼亞大學的同學一起去華盛頓看一場演出,當他們的巴士回到大學時,Jones突然拿出一枝槍,然後在車上開槍。

一名在場學生描述當時的狀況。

在場學生Ryan Lynch說:「Chris(疑犯)起身推了Lavel,之後他就說你們總是整我,又說了一些奇怪的話,奇怪的是他們在整個旅程中,都沒有和他說話。」

之後槍聲響起。

Lynch說:「槍聲越來越多,我見槍手走過或似跳下車。」

事件中,維珍尼亞大學三名足球運動員中槍身亡,另外有兩名學生也因槍傷而要住院,其中一名學生情況危抬,另外一名學生已經出院。

Jones面臨三項二級謀殺和三項使用手槍的重罪起訴。

Jones曾在2021年因違規隱藏武器而被定罪,法庭判處緩刑12個月和少量罰款。

