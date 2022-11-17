維珍尼亞大學三名足球運動遭槍殺 疑兇不准保釋候審

November 17, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
Christopher Jones (Henrico County Sheriff's Office)

【KTSF 張擎鳳報導】

維珍尼亞大學三名足球運動遭槍殺案，疑兇學生週三提堂，法庭不准他保釋候審。

案情指，當日涉案疑犯Christopher Darnell Jones，和維珍尼亞大學的同學一起去華盛頓看一場演出，當他們的巴士回到大學時，Jones突然拿出一枝槍，然後在車上開槍。

一名在場學生描述當時的狀況。

在場學生Ryan Lynch說：「Chris（疑犯）起身推了Lavel，之後他就說你們總是整我，又說了一些奇怪的話，奇怪的是他們在整個旅程中，都沒有和他說話。」

之後槍聲響起。

Lynch說：「槍聲越來越多，我見槍手走過或似跳下車。」

事件中，維珍尼亞大學三名足球運動員中槍身亡，另外有兩名學生也因槍傷而要住院，其中一名學生情況危抬，另外一名學生已經出院。

Jones面臨三項二級謀殺和三項使用手槍的重罪起訴。

Jones曾在2021年因違規隱藏武器而被定罪，法庭判處緩刑12個月和少量罰款。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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