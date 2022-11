感恩節機票價格飆升 專家教大家幾個方法減少旅途困擾

【KTSF 吳倩妤報導】

感恩節的機票價格飆升,專家有幾個方法可以減少旅客的困擾。

Scott’s Cheap Flights創辦人Scott Keyes說:「這個感恩節和聖誕節假期,將會是一個很大的考驗,究竟航空公司可不可以避免暑假發生的事呢?」

Scott Keyes創辦網站幫旅客搜尋平價機票,他說旅客在感恩節需要支付更加昂貴的機票,租車和酒店。

除了物價上升,全美的機場都會十分繁忙。

Keyes說:「和去年同期比較,今天的機票價格上漲了34%。」

除了搭機之外,駕車出行的旅客也可能會遇到問題。

根據AAA美國汽車協會,今個感恩節假期近5500萬的旅客中,接近4900萬人將會開車出行。

假如想避免交通堵塞,AAA建議早些出發,在星期三前啟程,和等待星期日後才回家。

還未買機票的話,民眾可能只可以開車到目的地。

但Keyes說,如果去外國旅行,感恩節可能是最佳時間。

Keyes說:「雖然美國的機票價格上升,但去歐洲的機票有很大的折扣。」

不論是到外國或在國內旅遊,專家說,民眾要對航班延誤和取消有心理準備。

Keyes建議在這個情況下,盡量不要托運行李。

Keyes說:「假如你需要重新預訂航班,沒有寄艙行李會較容易安排,因為航空公司不需要找尋你的托運行李。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。