新任聖荷西州立大學校長分享對學校的願景（視頻）

由加州州立大學指派的新任聖荷西州立大學校長,週三分享對學校的願景。

聖荷西州立大學校長將由Cynthia Teniente-Matson勝任,目前她是德州A&MSan Antonio大學校長,即將卸任。

她表示,自己出生於移民家庭,也是家中第一代大學生,並深刻了解拉美裔家庭及移民家庭在求學中的辛苦。

Teniente-Matson說:「我關心並了解第一代家庭和拉美裔社區的需求,以及我們多元化社區。」

她希望領導聖荷西州立大學發掘更多潛能,接軌矽谷與世界。

Teniente-Matson說:「期待領導可能性,在這樣一個充滿活力的都會區,也是一個連結矽谷中心的創新橋樑,這裡有好機會,體驗式學習、社區參與、學士研究、發展我們的研究計劃,以及真正善用我們的地理位置來改變世界。」

Teniente-Matson將在明年1月16日就職,成為第31位校長,也將是聖荷西州立大學歷史第一位拉美裔校長,及第四位女性校長。

Teniente-Matson說:「我期待加入斯巴達國度(學校吉祥物),我很期待成為斯巴達人。」

她也表示,非常期待在明年上任後積極參與學生在各領域的活動,不論是體育、藝文或課業,並幫助聖荷西州立大學繼續成長。

