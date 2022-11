【KTSF】

舊金山(三藩市)市參議會一致通過,允許某些欠交公共衛生局牌照費的商戶,可以分期付款方式繳交。

根據現行法律,商戶必須一次過付清所有欠交費用,否則牌照會被吊銷。

當局指,這項分期付款計劃,將可以幫助1,100多家受疫情大流行影響的公司,主要是餐館,業主必須在下年4月30日之前就拖欠的費用,訂立分期付款計劃,參與的企業將可繼續經營。

商戶可以通過Sf.gov直接聯繫當局,查核資格,並制定計劃。

