舊金山(三藩市)宣布將為一些跨性別居民提供每個月1,200元的保障收入,為期18個月。

舊金山市長布里德週三宣布派錢計劃開始接受申請,計劃是要幫助財政上有需要的跨性別人士。

全國數據顯示,在跨性別社區中,加州的跨性別人士有33%生活在貧困中。

名為GIFT的計劃,將從申請人當中選出55人,每月送出1,200元,為期18個月。

此外,市府也會幫助他們找醫療和精神健康方面的服務,也包括財務輔導,申請截止日期是12月15日,詳情可參考網站:http://GiftIncome.org

市府另一項財政資助計劃有190位藝術家受惠,而市府也將在明年擴大派錢計劃,目標是青少年社區。

