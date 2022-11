【KTSF】

舊金山(三藩市)Diamond Heights光天化日下發生搶劫案,兩個匪徒強逼一個亞裔長者上車,再強逼他到銀行提取了現金。

警方表示,一名83歲的亞裔長者,週二下午4時左右,在Diamond夾27街一帶散步時,兩個男人強逼他登上一輛房車,然後載他去一間銀行提取了現金,事主沒有受傷。

警方表示,由於正在調查這宗案件,因此不能透露匪徒帶事主到哪一間銀行提款。

警方資料顯示,兩名匪徒是中年的拉美裔男人與非洲裔男人,匪徒做案時聲稱有槍,不過事主並沒有見過槍械。

市民如果有這宗案件的資料,請通知警方,匿名報案熱線是(415) 575-4444。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。