Santa Clara縣警局在南灣Saratoga的Prospect高中、Saratoga高中及Redwood初中,發現三隻深色皮膚的娃娃,遭人以絞刑方式吊掛。

縣警局表示,將以仇恨案件嚴厲察辦此案,並稱Santa Clara縣不會容忍仇恨案件的存在。

警方正調查區內購買類似娃娃的人士,也呼籲有相關資訊的民眾可洽(408)808-4559,與警方聯繫。

