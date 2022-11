Santa Clara縣流感病例11月初開始急增（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣今年的流感病例,自11月初開始急速增加,縣衛生局參取新的策略,檢測縣內流感傳播的實況。

Santa Clara縣府數據顯示,目前的流感病例,和過去幾年相比來的高,流感病例在11月初突增,和新冠肺炎疫情開始之前的2019年至2020年流感季節相比,現在的流感病例高出兩倍。

衛生官員表示,流感病例在過去兩年減少,是因為人們因為新冠疫情而戴口罩和保持社交距離。

縣衛生局與史丹福大學合作,透過檢測污水去了解流感在社區的傳播,縣府數據顯示,縣內的四個污水檢測地點,聖荷西、Gilroy、Palo Alto和 Sunnyvale,都探測到更多的流感病毒,顯示病毒正在廣泛的傳播中。

衛生官員表示,以目前民眾因為呼吸道疾病:流感、新冠肺炎和呼吸道合胞病毒RSV,因為這三種疫情求診,縣內的醫療設施目前正準備最嚴重的流感季節,預料會面對突然增加的病人。

Santa Clara縣公共衛生局副衛生主任Sarah Rudman說:「現在是採取防範病毒的措施的時間,要這些衛生措施奏效還不是太遲,接種流感疫苗、應時接種新冠疫苗、勤洗手、戴口罩,還有確保生病的人不要接觸健康的人,尤其是嬰孩和其他高危民眾。」

Santa Clara縣設立新的網頁,報告及更新每個星期縣內的流感個案數字,網址是http://sccphd.org/fludata。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。