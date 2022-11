殷嘉立勝出舊金山第4區市參事選舉 馬兆明承認落敗（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)第4區市參事選舉方面,殷嘉立宣佈勝選,他將會是日落區自千禧年分區選舉開始之後,日落區的首位非華裔市參事。

根據舊金山選務處顯示,殷嘉立(Joel Engardio)有望以領先大約幾百票的成績,擊敗現任市參事馬兆明,殷嘉立現時獲得51%,而馬兆明獲得49%,殷嘉立感謝選務處透明和值得信賴的點票過程。

殷嘉立中文競選主任林文傑說:「現在殷嘉立暫時領先489票,過去8日以來,一直大約領先500票,所以基本上,馬兆明連任機會很微。」

在下午4點半,馬兆明在自己的社交平台宣佈落敗。

馬兆明說:「仍有選票需要清點,但越來越不可能有足夠的選票來改變第4區選舉的結果,幾分鐘前,我打電話給殷嘉立,並向他表示祝賀。」

馬兆明表示,為自已在日落區的成績而感到自豪,例如在可負擔房屋方面、中華文化區、長者安全計劃,以及打擊仇亞犯罪。

他指雖然任期即將結束,但影響並未結束,他希望殷嘉立日後可以為第4區努力工作。

