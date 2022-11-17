殷嘉立勝出舊金山第4區市參事選舉 馬兆明承認落敗（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）第4區市參事選舉方面，殷嘉立宣佈勝選，他將會是日落區自千禧年分區選舉開始之後，日落區的首位非華裔市參事。

根據舊金山選務處顯示，殷嘉立（Joel Engardio）有望以領先大約幾百票的成績，擊敗現任市參事馬兆明，殷嘉立現時獲得51%，而馬兆明獲得49%，殷嘉立感謝選務處透明和值得信賴的點票過程。

殷嘉立中文競選主任林文傑說：「現在殷嘉立暫時領先489票，過去8日以來，一直大約領先500票，所以基本上，馬兆明連任機會很微。」

在下午4點半，馬兆明在自己的社交平台宣佈落敗。

馬兆明說：「仍有選票需要清點，但越來越不可能有足夠的選票來改變第4區選舉的結果，幾分鐘前，我打電話給殷嘉立，並向他表示祝賀。」

馬兆明表示，為自已在日落區的成績而感到自豪，例如在可負擔房屋方面、中華文化區、長者安全計劃，以及打擊仇亞犯罪。

他指雖然任期即將結束，但影響並未結束，他希望殷嘉立日後可以為第4區努力工作。

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