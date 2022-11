【KTSF】

聯邦眾議院議長普洛西週四宣布,在新一屆國會將不會競逐領導的位置,她說是時候讓新一代領導民主黨,民主黨在早前舉行的中期選舉,失去眾議院的控制權。

普洛西在國會議事廳發言,表示她將會退下過去20年領導眾院民主黨人的位置,代表加州第12選區的普洛西,是美國首位擔任眾議院議長的女性,普洛西表示,她退下領導位置後,將會繼續代表舊金山(三藩市)擔任眾議員,她在過去35年一直佔據這議席。

上月,一名男子闖入普洛西在舊金山的住屋,她的丈夫當時在家,遭該名男子襲擊,嚴重受傷。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。