根據最新的數據顯示,曾經服用Paxlovid的患者,會更加容易再次感染新型冠狀病毒。

Paxlovid是由兩種抗病毒藥物組成,最新的研究發現,在127人服用Paxlovid之中,有14%的人士在完成整個療程及檢測呈陰性後復陽。

另外有19%人有症狀反彈的跡象,但又未必是每次檢測都呈陽性。

最新的研究數據顯示,COVID復陽比預期中更為普遍,而之前研究顯示的復陽率,就介乎5%到10%.

臨床實驗表明,Paxlovid可以將新型肺炎患者住院率及死亡率降低近九成。

