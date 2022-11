【KTSF】

參議院仍然由民主黨掌控,麥康尼週三再次獲選為參議院少數黨領袖。

這次麥康尼首次受到佛羅里達州聯邦參議員Rick Scott的挑戰,當新一屆國會明年1月開始時,麥康尼將會是參議院任期最長的共和黨領袖。

